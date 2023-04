Aufstieg wohl abzuhaken Paderborn lässt Punkte in Sandhausen liegen Stand: 23.04.2023 15:59 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga muss der SC Paderborn die letzten Hoffnungen auf den Aufstieg wohl begraben. Beim Tabellenschlusslicht SV Sandhausen holte der SCP nur einen Punkt.

Am Sonntag (23.04.2023) trennten sich Sandhausen und Paderborn mit 2:2 (1:2). Florent Muslija verwandelte erst einen direkten Freistoß zur Führung für die Ostwestfalen (19.) und legte dann auf für Maximilian Rohr (27.). Doch Sandhausen kam durch die Treffer von Kemal Ademi (31.) und Franck Evina (48.) zum Ausgleich.

Damit verpasste es der SC Paderborn, der Rang vier belegt (47 Punkte), auf Tuchfühlung mit dem Hamburger SV auf dem Relegationsplatz (56) zu bleiben. Sandhausen belegt weiterhin Platz 18, das rettende Ufer ist vier Zähler entfernt. Fünf Partien sind noch zu absolvieren.

Muslija zaubert: Freistoßtor und Assist

Vom Start weg kontrollierte Paderborn das Geschehen. Zunächst kam der SCP allerdings gegen defensiv eingestellte Sandhäuser kaum in die Gefahrenzone. Die Paderborner Überlebenheit kumulierte sich nach und nach auf über 70 Prozent Ballbesitz, während der SVS im Mittelfeldpressing Laufarbeit verrichtete.

Gemäß der eigenen Dominanz kam Paderborn aber zwangsläufig auch zu Tormöglichkeiten in Sandhausen. Rohr spielte einen Bilderbuch-Doppelpass mit Muslija und lupfte den Ball ins Tor. Der Dosenöffner für Paderborn zur beruhigenden Zwei-Tore-Führung war zuvor ein direkter Freistoß von Muslija gewesen, dabei hatte er SVS-Torwart Patrick Drewes auf dem falschen Fuß erwischt.

Steilpässe bereiten Paderborn Probleme

Doch in Sachen Effizienz zog der lange Zeit unterlegene SVS mit. Sandhausen nutzte einen Fehlpass von Bashir Humphreys im Paderborner Spielaufbau, es folgte der tiefe Ball von Bekir El-Zein auf Ademi, der sein erstes Saisontor feiern konnte.

Sandhausens neuer Coach Gerhard Kleppinger tauschte Ademi in der Halbzeit aus. An Torgefahr büßte der SVS aber nicht ein, denn Joker Evina trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein - wieder nach einem Fehler im SCP-Aufbauspiel von Felix Platte, erneut brachte El-Zein den tiefen Pass.

Ausgeglichene Schlussphase in Sandhausen

In der Folge gestaltete sich das Spiel ausgeglichen, denn Sandhausen schöpfte Mut und investierte mehr. Auch verlagerte sich das Pressing der Kleppinger-Elf deutlich weiter nach vorne.

Nach einer längeren Durststrecke ohne nennenswerte Offensivszenen setzte Muslija nochmal einen direkten Freistoß an den Pfosten (73.). Viel passierte auf beiden Seiten nicht mehr, beinahe hätte Paderborns Rohr aber per Kopf noch den goldenen Treffer erzielt (90.+4).

Kellerduell für Sandhausen, SCP empfängt Braunschweig

Am 30. Spieltag geht es für den SV Sandhausen zu Hause gegen Regensburg wieder um überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf (Sonntag, 13.30 Uhr). Und Paderborn empfängt Eintracht Braunschweig (Freitag, 18.30 Uhr).