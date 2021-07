Wundertüte 2. Liga: Wo Überraschungen Tradition haben

Abgedroschene Phrasen sind im Fußballgeschäft an der Tagesordnung. Gerade dann, wenn es darum geht, dem Publikum sportliche Highlights zu verkaufen - oder solche, die ihre Vorschusslorbeeren erst noch bestätigen müssen. So auch charakteristisch für die 2. Bundesliga, die mal wieder als "die beste aller Zeiten" angepriesen wird.

Fanstarke Traditionsvereine gibt es im Unterhaus zuhauf, mit den abgestiegenen FC Schalke 04 und SV Werder Bremen reihen sich in dieser Hinsicht zwei weitere attraktive "gefühlte Erstligisten" ein neben dem Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf und Konsorten. Dass nüchtern betrachtet die 2. Liga nun mal sportlich immer zweitklassig bleiben wird und die Absteiger verdient abgestiegen sind, ist die weniger glamouröse Seite der Geschichte.

Überraschungen haben in der 2. Liga Tradition

Zumal längst nicht in Stein gemeißelt ist, dass besagte Klubs am Ende ganz oben stehen werden. In einer Mischung aus löblicher Bescheidenheit und bitterem Realismus wurde bisher vermieden, die Meisterschaft als Ziel auszugeben.