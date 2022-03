Reese verzieht zwei Mal knapp

In Halbzeit zwei versuchte Ingolstadt, sich in die Partie zurück zu kämpfen und die Begegnung wurde offener. Aber insgesamt hatten auch in dieser Phase die Norddeutschen die besseren Möglichkeiten. Fabian Reese scheiterte mit einem weiten Versuch über Jendrusch hinweg knapp (52.) und etwas später mit einem Distanzschuss über die Latte (60.).

Die Gäste hatten in der Schlussphase durch einen Antonisch-Kopfball nach einer Ecke ihre beste Chance (85.). Doch Holstein-Schlussmann Thomas Dähne war zur Stelle. Über die gesamte Halbzeit gesehen hatte Ingolstadt aber offensiv zu wenig zuzusetzen und musste am Ende die vierte Niederlage in Folge hinnehmen.

Für Kiel geht es am Samstag (26.03.2022, 13.30 Uhr) bei Aufstiegskandidat SV Darmstadt 98 weiter. Ingolstadt kann im Spiel gegen den Vorletzten aus Aue vielleicht den allerletzten Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt ergreifen (Freitag, 18.30 Uhr).

Quelle: dpa/sid/red