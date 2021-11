Doppelter Zidane-Trick - und Pfosten

Hatte Kobel kurz zuvor gegen Nkunku und Szoboszlai noch glänzend pariert, wäre er in der 63. Minute machtlos gewesen: Nkunku führte die Dortmunder Defensivakteure mit einem zweifachen Zidane-Trick - dabei zog er den Ball mit der Sohle am Gegenspieler vorbei - an den Rand der Lächerlichkeit, brachte sich mit einer weiteren Körpertäuschung in Abschlussposition, knallte den Ball aber an den linken Innenpfosten.

Doch auch dieses Pech änderte nichts am Spielverlauf. Die Gäste kamen nun kaum noch über die Mittellinie, und in der 68. Minute wurde der Druck dann zu groß. Szoboszlai, der auch ein überragendes Spiel ablieferte, schickte Nkunku links steil, der legte vor dem Tor quer, und am langen Pfosten stocherte Poulsen die Kugel zum 2:1 an Kobel vorbei über die Linie.

"Genauso weitermachen"

Danach fiel es den Gästen schwer, den Schalter wieder auf Offensive umzulegen, ein abgeblockter Schuss von Jude Bellingham vier Minuten vor dem Ende war noch die größe Chance zum Ausgleich. Nkunku durfte sich anschließend als Matchwinner feiern lassen, und aus Frankreich hat er in dieser Woche immerhin auch schon aufbauende Worte gehört.

"Christopher ist ein Spieler, den wir verfolgen, der hätte dabei sein können" , hatte Deschamps am Rande seiner Nominierung gesagt. "Seit einigen Wochen hat er sehr interessante Auftritte. Er ist noch nicht dabei, aber einer der ernsthaften Kandidaten, die diese Chance nutzen können. Ich kann ihn nur ermutigen, genauso weiterzumachen."

Die nächste Chance dazu hat Nkunku nach der Länderspielpause im nächsten Bundesligaspiel am Samstag (20.11.2021) um 15.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim. Borussia Dortmund empfängt zur gleichen Zeit den VfB Stuttgart.

red | Stand: 06.11.2021, 20:29