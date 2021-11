Wie so oft in den vergangenen Wochen waren die "Eisernen" zunächst die Schläfrigen und schienen einen Weckruf zu brauchen, um auch ihr Offensivspiel zu etablieren. Doch sie reagierten prompt. Nur zwei Minuten nach dem Rückstand machte Niko Gießelmann Druck über links, setzte am Strafraum Julian Ryerson in Szene, der Timo Horn mit seinem Schuss ins kurze Eck auf dem falschen Fuß erwischte. Der FC-Torwart reagierte nicht einmal - Union war mit dem 1:1 zurück in der Partie.

Stieler und der VAR liegen daneben

In der 28. Minute hätte dann eigentlich der Video Assistant Referee eingreifen und Schiedsrichter Tobias Stieler an die Seitenlinie beordern müssen. Nach einem Fehlpass von Jonas Hector war Taiwo Awoniyi Richtung Kölner Strafraum gestürmt und auf der Sechzehnerlinie von Timo Hübers gelegt worden. Stieler erkannte das klare Foul aber nicht, ließ zu Unrecht weiterspielen und wurde auch nicht korrigiert - es hätte Strafstoß für Union geben müssen. Falls der VAR bei seiner Überprüfung erkannt haben wollte, dass das Foul außerhalb des Strafraums stattfand und er deshalb nicht eingreifen müsse, lag er auch damit daneben.