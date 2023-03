Laut Medienberichten FC Bayern trennt sich offenbar von Nagelsmann Stand: 23.03.2023 22:24 Uhr

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der FC Bayern München seinen Trainer Julian Nagelsmann entlassen. Bei der Nachfolgersuche gibt es einen klaren Favoriten.

Die Bild-Zeitung und der Kicker berichteten am Donnerstagabend (23.03.2023) vom Aus des Bayern-Trainers. Nagelsmann (35) spielt mit den Bayern die schlechteste Bundesliga-Saison seit elf Jahren.

Am Wochenende hatte der FCB bei der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen eine enttäuschende Leistung gezeigt und die Bundesliga-Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren. Nach der Länderspielpause kommt es am 1. April in München zum direkten Duell mit dem Spitzenreiter.

Thomas Tuchel Nachfolge-Kandidat

Berichte über einen Kontakt zwischen Bayern und Thomas Tuchel hatte es schon länger gegeben, er gilt nun als heißester Kandidat auf eine Nachfolge. Der 49-Jährige ist seit der Entlassung beim FC Chelsea im September 2022 vereinslos. Mit den Londonern hatte Tuchel 2021 die Champions League gewonnen, was ihm den Titel Welttrainer des Jahres 2021 einbrachte.

Nagelsmann war zur Saison 2021/22 für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten RB Leipzig nach München gekommen. In seinem ersten Jahr reichte es zum Meistertitel, im Viertelfinale der Champions League gab es aber das überraschende Aus gegen Underdog FC Villarreal, im DFB-Pokal ein herbes 0:5 in der zweiten Runde bei Borussia Mönchengladbach.