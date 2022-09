Diskussion um Handspiel-Regel Herr Wagner, wann kommt endlich Linie rein? Stand: 11.09.2022 18:08 Uhr

Ob in Bremen oder in Berlin - die Handspielregel sorgt derzeit mal wieder für große Verwirrung und reichlich Ärger. Sportschau-Experte Lutz Wagner nimmt Stellung.

Von Christian Hornung

Dass es bei der Aktion von Leverkusen-Verteidiger Odilon Kossounou beim 2:2 gegen Hertha BSC in der 83. Minute keinen Strafstoß und noch nicht mal ein Einschreiten des VAR gab, setzte am Samstag (10.09.2022) viele Beobachter in Erstaunen.

Vor allem, wenn man diese Szene mit dem Elfmeterpfiff vergleicht, den es beim Augsburger 1:0-Sieg in Bremen in der Nachspielzeit gab: Dort hatte FCA-Verteidiger Maximilian Bauer den Ball nur minimal touchiert, als er sich wegdrehte - trotzdem zeigte Schiedsrichter Martin Petersen auf den Punkt und wurde auch nicht zum Videostudium an die Seitenlinie beordert.

Krönung in Köln

Und am Sonntag ging das Ganze nahtlos weiter. Beim Duell zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin stand FC-Abwehrspieler Luca Kilian in der 9. Minute sogar mit dem Rücken zum Ball, hatte die natürlichste aller Handhaltungen - und bekam trotzdem einen Elfmeterpfiff gegen sich, den der VAR auch nicht wieder einkassierte.

Kein guter Trend für den DFB

Das Problem ist offensichtlich: Es gibt keine klare Linie bei den Schiedsrichtern. Ähnliche oder gar gleiche Szenen werden unterschiedlich ausgelegt: Am Freitag so, am Samstag anders und am Sonntag wird es fast schon grotesk. Aus den Interviews und Reaktionen im Stadion lässt sich ein eindeutiger Trend ablesen, der dem DFB als Dach des Schiedsrichterwesens nicht gefallen kann: Weder Spieler noch Trainer noch TV-Experten und schon gar nicht die Fans können mehr nachvollziehen, wann ein Handspiel jetzt strafbar ist - und wann nicht.

Daran will der DFB aber arbeiten. Schiedsrichter-Lehrwart und ARD-Experte Lutz Wagner erklärt gegenüber der Sportschau, wie das funktionieren soll: "Wir müssen Fehler klar benennen, damit die Öffentlichkeit nicht eine Fehlentscheidung als Referenz nimmt. Der Elfmeterpfiff in Bremen war eine Fehlentscheidung." Wenn man wisse, dass die Szene in Bremen nicht elfmeterwürdig war, dann sei auch die Entscheidung aus Berlin besser nachzuvollziehen.

"Es bleiben Grauzonen"

Schiedsrichter Benjamin Brand hatte nach der Partie in Berlin der Sportschau gesagt: "Ich muss zwei Argumentationen heranziehen: War es eine unnatürliche Bewegung des Armes? Und ist es Absicht gewesen? Auch wenn ich die Bilder mittlerweile gesehen habe, kann ich beides verneinen."

Diese Argumenation könne er nachvollziehen, sagte Wagner, "weil sie schlüssig ist". Dass Kossounou die Körperfläche bewusst vergrößert habe in der Intention, den Ball mit dem Arm abzuwehren, sehe er nicht. "Dagegen spricht unter anderem, dass er noch versucht, den Arm wegzuziehen."

Schwieriger sei die Frage, wie weit der Arm vom Körper abgespreizt sein darf. "Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, dass es in diesem Fall schon zu weit war." Die Szene sei "ein kritisches Beispiel im absoluten Grenzbereich".

Schiedsrichter-Portal für zeitnahes Feedback

Um eine möglichst einheitliche Linie unter den Schiedsrichtern und Videoassistenten zu erreichen, setzt der DFB seit 2011 auf ein Schiedsrichterportal. Dort werden zeitnah alle relevanten Szenen eines Spieltags als Videos veröffentlicht und besprochen.

Ittrich wehrt sich gegen "Shitstorm" auf Collinas Erben

Die Diskussion um richtig und falsch dieser Pfiffe nimmt aber auch Formen an, die nicht zu rechtfertigen sind - wenn sie Beleidigungen und Hassbotschaften enthalten. Dass die Podcast-Regelexperten von "Collinas Erben" den ausgebliebenen Elfmeterpfiff in Berlin rechtfertigten, brachte ihnen einen "Shitstorm" ein, in dessen Folge sie ihren Twitter-Account deaktivierten.