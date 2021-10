Bundesliga - das Geheimnis um die Impfquote

Teilweise hänge dies auch mit religiösen und kulturellen Einstellungen zusammen, hieß es von Liga-Insidern. Nur angesprochen wurde die heikle Thematik nicht. Ähnlich gelagert das Problem in England: Dort berichtete die "Daily Mail" vor einigen Wochen, dass offenbar zwei Drittel der Spieler im Sommer noch nicht geimpft waren - und viele eine Impfung ablehnten. Darunter übrigens Stammkräfte aus dem englischen Nationalteam.

In England sind 69 Prozent der Profis komplett geimpft

Es wurden Klubmitarbeiter zitiert, die anonym über Verschwörungstheorien sprachen, die in den Kabinen angeblich weit verbreitet seien - von drohender Impotenz bis zur Kontrolle durch Bill Gaters' Mikrochips. Die Premier League reagierte, schob mehrere Initiativen an. Auch Jürgen Klopp vom FC Liverpool mischte sich ein: "Ich möchte an diese Leute appellieren: Egal, ob sie Fußballer sind oder wer auch immer - die Impfstoffe wirken."

Inzwischen sind 69 Prozent der Premier-League-Profis vollständig gegen das Coronavirus geimpft, 81 Prozent haben die erste Spritze erhalten. Das gab die Liga vor einigen Tagen bekannt. "Die Impfquoten werden wöchentlich gesammelt und die Liga arbeitet weiterhin mit den Klubs zusammen, um Spieler und Mitarbeiter der Vereine zur Impfung zu ermutigen" , schrieb die Premier League in einem Statement.

Die Zahlen zeigen aber auch, wie viel Luft nach oben selbst in der Liga mit der größten globalen Reichweite - und damit auch Vorbildwirkung - noch besteht. Bedenkenträger wie Kimmich müssen nicht nur die öffentliche Debatte aushalten, sie könnten spätestens in einem Jahr noch mal vor einer Grundsatzentscheidung stehen. Bei der WM 2022 soll es Sonderregeln voraussichtlich nicht geben. Nach derzeitigem Stand dürfen dann nur vollständig geimpfte Profis spielen.

Stand: 26.10.2021, 15:05