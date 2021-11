Julian Nagelsmann trat die kurze Heimfahrt mit dem Mannschaftsbus nach München am Freitagabend (19.11.2021) schlecht gelaunt an. Den ehrgeizigen Trainer traf das 1:2 (1:2) im bayerischen Derby gegen einen kämpfenden und gut aufgelegten FC Augsburg so unvorbereitet wie seine Profis. "Ich bin tatsächlich den ersten Tag als Bayern-Trainer richtig sauer auf uns, weil wir es deutlich besser machen müssen" , sagte Nagelsmann.

Verärgert war auch Manuel Neuer: "Wir müssen auf jeden Fall gewinnen gegen eine solche Mannschaft. Wir haben mehr Qualität" , sagte der Bayern-Kapitän.