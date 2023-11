Champions League in Hamburg Donezk siegt und überwintert europäisch Stand: 28.11.2023 20:58 Uhr

Hamburg kann sich auf weitere Partien von Schachtar Donezk im Fußball-Europapokal freuen. Am Dienstag feierten die Ukrainier einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Royal Antwerpen und haben noch Chancen aufs Achtelfinale. Die Europa-League-Teilnahme ist bereits sicher.

Am Dienstagabend war Mykola Matwijenko im Volksparkstadion des HSV der gefeierte Held für Schachtar. Bereits in der zwölften Minute köpfte er die Ukrainer gegen das belgische Team von Trainer Mark van Bommel in Führung.

Diese gab das reifere Donezk auch nicht wieder ab und feierte damit den dritten Sieg in der Gruppe H. Mit neun Punkten zogen die "Hamburger Gäste" mit Porto und dem FC Barcelona gleich, die am Abend noch aufeinandertreffen.

Europa-League-Teilnahme sicher

Rang drei ist Schachtar aber schon sicher und damit zumindest die Teilnahme an den Play-offs in der Europa League. Aber auch das Champions-League-Achtelfinale ist greifbar, wenn Donezk am 13. Dezember (21 Uhr) in Porto zum letzten Gruppenspiel antritt.

Wohl weiter zu Hause in Hamburg?

Die weiteren Europapokalspiele von Donezk werden wohl auch im Volksparkstadion ausgetragen. Derzeit geht es dpa-Informationen zufolge nur noch um finale Freigaben, wenn klar ist, in welchem Wettbewerb der Club weitermacht. Wegen des russischen Angriffskriegs finden die Heimspiele von Schachtar nicht mehr in der Ukraine statt.

In der ersten Partie im Volkspark im September hatten die Ukrainer ein 1:3 gegen den FC Porto kassiert, im zweiten Heimspiel ärgerte Schachtar den schwachen spanischen Top-Club FC Barcelona und siegte verdient 1:0.

