Premier League Manchester City verdrängt Arsenal von der Tabellenspitze 15.02.2023

Der FC Arsenal hat im Rennen um die Fußballmeisterschaft der englischen Premier League einen herben Dämpfer kassiert. Die Gunners verloren zuhause ihr Nachholspiel gegen Titelverteidiger Manchester City mit 1:3 (1:1).

Damit muss Arsenal vorerst auch die Tabellenführung an City abgeben. Die Londoner haben allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand. Kevin De Bruyne (24. Minute), Jack Grealish (72.) und der frühere Dortmunder Stürmerstar Erling Haaland (82.), der schon sein 26. Tor erzielte, trafen in London für die Gäste mit Coach Pep Guardiola.

Saka trifft für Arsenal, dann dreht City auf

Zuvor hatte Arsenal sogar noch Glück. Nach einem Foul von Gabriel an Haaland zeigte der Schiedsrichter zunächst auf den Punkt. Doch nach Rücksprache mit dem Videoassistenten wurde die Entscheidung kassiert, weil Haaland zuvor im Abseits gestanden hatte.

Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Arsenal, das vom früheren Guardiola-Assistenten Mikel Arteta trainiert wird, erzielte Bukayo Saka per Foulelfmeter (42.). Zuvor hatte City-Torwart Ederson den Arsenal-Stürmer Eddie Nketiah im Strafraum umgerannt.

Arsenal hat ein Spiel weniger absolviert

Manchester City hat nach dem Sieg 51 Punkte, genauso viele wie Arsenal. Wegen der deutlich besseren Tordifferenz ist Guardiolas Team zumindest bis zum Wochenende Tabellenführer der Premier League. Allerdings haben die Citizens bereits 23 Saisonspiele absolviert, die Gunners erst 22. Arsenal muss am Samstag zu Aston Villa, City spielt bei Nottingham Forest.