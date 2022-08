Serie A Verkauf von AC Mailand abgeschlossen Stand: 31.08.2022 17:30 Uhr

Der US-Investor RedBird Capital Partners hat den Kauf des italienischen Fußball-Traditionsvereins AC Mailand abgeschlossen - für 1,2 Milliarden Euro.

Das Unternehmen Yankee Global Enterprises (YGE), das den bekanntesten und erfolgreichsten Baseball-Club der Welt besitzt, stieg als Minderheitseigner bei Milan ein, wie RedBird bekanntgab. RedBird hält Anteile am FC Toulouse in Frankreich und ist an der Fenway Sports Group beteiligt, die derzeit den FC Liverpool in Englands Premier League besitzt. Die Fenway Sports Group kontrolliert außerdem den großen Rivalen der Yankees, die Boston Red Sox.

Medienberichten zufolge überzeugte RedBird auch den US-Fonds Main Street Advidors, der unter anderem den Basketballstar LeBron James oder den Rapper Drake zu den Investoren zählt, von einem Einstieg bei dem italienischen Verein.

Kaufpreis: 1,2 Milliarden Euro

Das Finanzunternehmen des Gründers und Firmenchefs Gerry Cardinale hatte sich mit Milans bisherigem Besitzer, dem US-Fonds Elliott Management, bereits im Frühjahr auf einen Deal zu einem Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro geeinigt.

Milan von Berlusconi über China in amerikanische Kontrolle

Der AC Mailand ist einer der erfolgreichsten Klubs Italiens. Im Jahr 2007 gewann der Klub letztmals die Champions League. Diesen Erfolg feierte der Verein noch unter Silvio Berlusconi, der Milan lange kontrollierte, 2018 aber für 740 Millionen Euro inklusive Schulden an den chinesischen Investor Li Yonghong verkaufte. Später übernahm Elliott den Klub, weil der chinesische Investor Kredite teilweise nicht zurückzahlte.

Cardinale will den aktuellen italienischen Meister und siebenmaligen Gewinner der Champions League respektive des Pokals der Landesmeister "im europäischen und weltweiten Fußball an der Spitze halten", wie er sagte.

Neues Stadion für Milan und Inter geplant

Gemeinsam mit Inter hatte der AC Mailand Planungen für ein ein neues gemeinsames Stadion vorgestellt. In dem Stadion sollten den Ankündigungen zufolge ab 2027 die Heimspiele der Mailänder Klubs ausgetragen werden.

Ob der Eigentümerwechsel bei Milan auf diese Planungen Einfluss haben wird, ist nicht bekannt.