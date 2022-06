Bundesliga Rolfes: "Bayern absoluter Top-Favorit" Stand: 27.06.2022 10:44 Uhr

Für Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes bleibt der FC Bayern München auch in der neuen Bundesligasaison der klare Titelkandidat.

"Ob mit oder ohne Lewandowski sind sie der absolute Top-Favorit. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern", sagte Rolfes dem "Kicker" (Montag). Mit der Verpflichtung von Starspieler Sadio Mané habe der deutsche Fußball-Rekordmeister auch ein Zeichen gesetzt. "Dieser Transfer unterstreicht die Möglichkeiten von Bayern München. In der Bundesliga sind sie die Einzigen, die sich an so einen Spieler heranwagen können", befand Rolfes.

Von daher erkläre sich die Vormachtstellung des Meisters. "Die Bayern haben zehn Jahre lang mehr als 80 Punkte geholt. Es macht keinen Sinn für uns, sich mit Bayern München zu beschäftigen", sagte der 40-Jährige. Man müsse die Realitäten akzeptieren, aber auch an sich selbst glauben und ambitioniert denken. "Nur wer groß denkt, wird auch Großes erreichen."