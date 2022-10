Fußball FIFA zahlt für WM-Spieler rund 215 Millionen Euro an Vereine Stand: 11.10.2022 15:51 Uhr

Der Fußball-Weltverband FIFA wird insgesamt 209 Millionen US-Dollar (rund 215 Millionen Euro) an Vereine auszahlen, deren Spieler an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen.

Im Rahmen des Programms wurden nach der WM 2018 in Russland bereits Mittel in gleicher Höhe an 416 Clubs von 63 FIFA-Mitgliedsverbänden ausgezahlt, wie die FIFA mitteilte.

Ausgeschüttet werden 10.000 US-Dollar (ca. 10.300 Euro) für jeden Tag, den ein Spieler während der Weltmeisterschaft vom 20. November bis 18. Dezember in Katar und während der offiziellen Vorbereitung bei seinem Nationalteam verbringt. Die Entschädigung wird allen Clubs ausgezahlt, bei denen die jeweiligen Spieler in den letzten zwei Jahren vor der diesjährigen WM gespielt haben.

Das Programm zur Beteiligung von Clubs gehört zu einer allgemeinen Kooperationsvereinbarung zwischen der FIFA und der europäischen Clubvereinigung. Es wurde vor der WM 2010 eingeführt und 2015 für die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 verlängert.