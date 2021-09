Bevor Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft von Sao Paulo aus zum WM-Qualifikationsspiel nach Chile aufbrach, beorderte Russlands Erstligist Zenit St. Petersburg seine Profis Claudinho und Malcom umgehend zurück. Die beiden Olympiasieger jetteten also 11.000 Kilometer sinnlos über den Atlantik.

Hintergrund ist der Champions-League-Auftakt der Russen am 14. September beim FC Chelsea in London. Weil Brasilien in England wegen der Corona-Pandemie noch auf der "Roten Liste" steht, hätten die beiden Offensivspieler, die vor kurzem in Tokio Gold gewannen, in zehntägige Quarantäne gemusst.

Premier-League-Klubs verweigern Abstellung

Aus dem gleichen Grund hatten die Premier-League-Klubs FC Liverpool, Manchester City und United sowie Chelsea ihre Selecao-Stars erst gar nicht für die Eliminatorias-Duelle am Donnerstag in Santiago de Chile, am Sonntag gegen Argentinien und in der kommenden Woche gegen Peru freigestellt.