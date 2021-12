WM alle zwei Jahre - Plan vor dem Ende, aber FIFA-Präsident wirbt weiter mit Geld

Im Rahmen eines Online-Gipfels der 211 Verbände der FIFA, bei dem auch der DFB eingeladen war, wurde eine Machbarkeitsstudie vorgestellt. "Ein Wechsel zum Zwei-Jahres-Rhythmus würde im ersten Vier-Jahres-Zyklus zusätzliche Einnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar bringen, wobei diese Mittel auf unsere 211 Mitgliedsverbände verteilt werden" , sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Der Kuchen wird größer, es wird mehr geben für alle." Angesprochen auf die Gegenstimmen aus Europa sagte Infantino, dass dort "diese Zahlen noch nicht bekannt" seien.

Eine konkrete Abstimmung, ob die WM künftig alle zwei Jahre ausgetragen wird, war in der Konferenz nicht möglich, dafür bedarf es eines offiziellen Kongress der FIFA. Regulär ist der nächste Kongress für den 31. März in Doha/Katar angesetzt. Die Runde brachte also weitgehend wenig neue Erkenntnisse. Mehrere Medien berichteten, dass Teilnehmer vor laufender Kamera einschliefen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Der Vorschlag: Mehr Turniere, weniger Zeit für andere Länderspiele

Wie der neue Fußballkalender laut Arsène Wenger ausssehen könnte.

Arsène Wenger trieb als Direktor für globale Fußballentwicklung der FIFA den möglichen neuen WM-Rhythmus voran. Der Vorschlag: