EM 2024 Zlatan versucht es in der heißesten Quali-Gruppe Stand: 20.03.2023 17:39 Uhr

20 Teilnehmer aus zehn Qualifikations-Gruppen - so lautet der Modus der in dieser Woche beginnenden Spiele, die zur EM 2024 in Deutschland führen sollen. Eine Gruppe hat es besonders in sich.

Gut möglich, dass dies die beste Meldung zu den bevorstehenden ersten Qualifikationsspielen zur EM 2024 ist: " Zlatan Ibrahimovic ist wieder dabei! " " Zlatan der Große " wird tatsächlich wieder im Kader der Schweden stehen, wenn die Skandinavier am kommenden Freitag gegen Belgien spielen und am 27. März auf Aserbaidschan treffen.

Erst Ende Februar feierte Ibrahimovic sein Comeback beim AC Mailand. Eine langwierige Knieverletzung, die eine Kreuzband- und Meniskusoperation zur Folge hatte, hinderte den schwedischen Stürmer über acht Monate lang am Fußballspielen. Am 26. Februar meldete sich der 41-Jährige beim 2:0 gegen Atalanta Bergamo auf Vereinsebene zurück, nun folgt das Comeback in der Nationalmannschaft.

20 Teams qualifizieren sich aus zehn Quali-Gruppen

Die Qualifikationsgruppe F ist dabei sicherlich eine der interessantesten in Rahmen der Europa-Qualifikation, denn hier ist mit Österreich ein drittes vergleichbar starkes Team vertreten. Nur die ersten beiden Plätze der zehn Fünfer- und Sechsegruppen ziehen eine direkte Qualifikation für's Turnier nach sich. Deutschland ist als Gastgeber direkt qualifiziert, die letzten drei Teilnehmer-Teams entscheiden sich in Play-offs im März 2024, an denen zwölf Teams basierend auf ihrer Leistung in der UEFA Nations League 2022/23 teilnehmen werden. Österreich startet mit zwei Heimspielen gegen Außenseiter: zunächst gegen Aserbaidschan, am 27. März geht's gegen Estland.

Kracher in Gruppe B: Frankreich - Niederlande

Während es in den meisten der zehn Gruppen zwei recht klare Favoriten gibt, dürfte der größte Spannungsmoment möglicherweise in Gruppe B bevorstehen: Dort treffen mit Frankreich, den Niederlanden und Irland drei enorm starke Mannschaften aufeinander, mit Griechenland steckt zudem ein weiterer Außenseiter mit recht großem Namen in dieser Gruppe. Und los geht's gleich mit einer Knaller-Partie: Am Freitag treffen in Paris gleich Frankreich und die Niederlande aufeinander.

Ukraine muss sich gegen Italien und England behaupten

Interessant ist auch die Gruppe C, in der die Ukraine einsortiert ist. Die Ukrainer treffen unter anderem auf Italien und England und müssen dort natürlich auf einen Ausrutscher der beiden Favoriten hoffen, damit sich Chancen auf die Teilnahme in Deutschland ergeben. Bereits am Donnerstag treffen die beiden großen Teams aufeinander: Dann heißt es in Neapel ab 20.45 Uhr: Italien - England. Die Ukraine greift erst am Sonntag ins Geschehen ein, tritt dann auswärts in England an.

Haaland und Co. beginnen in Spanien

In Gruppe A werden viele Fans natürlich ganz gespannt auf das Auftreten Norwegens schauen. Schaffen es Erling Haaland und Co diesmal, sich für ein Großereignis zu qualifizieren? Bei der WM in Katar mussten die Wikinger zuletzt zuschauen. Für die EM sehen die Prognosen aber nicht so schlecht aus. Mit Spanien steckt ein großer Favorit in der Gruppe, Schottland, Georgien und Zypern sollten für Norwegen aber schlagbar sein. Die erste Partie hat es sogleich in sich: Am Freitag treten Haaland und seine Kollegen in Spanien an.

Zehn Spieltage in fünf Länderspielpausen

Die EM-Quali wird mit je zwei Spieltagen in fünf Länderspielpausen vonstatten gehen. Der 1. Spieltag geht vom 23. bis zum 25. März, direkt im Anschluss folgt Spieltag zwei vom 26. bis zum 28. März. Nach demselben Muster verlaufen die restlichen Doppel-Spieltage pro Länderspielpause: 3. Spieltag (16./17. Juni), 4. Spieltag (19./20. Juni) - 5. Spieltag (7. bis 9. September), 6. Spieltag (10. bis 12. September) - 7. Spieltag (12. bis 14. Oktober), 8. Spieltag (15. bis 17. Oktober). Die letzte Runde findet im November statt: Vom 16. bis zum 18. November wird der 9. Spieltag absolviert, anschließend sind die Teams am 10. Spieltag vom 19. bis 21. November ein letztes Mal im Einsatz.

Vom 21. bis zum 26. März 2024 werden die beiden Halbfinal-Partien und das Finale der Play-offs aus der Nations-League-Qualifikation ausgespielt. Rückspiele gibt es dabei keine - somit werden auch die Halbfinal-Begegnungen im K.o.-Format ausgetragen.