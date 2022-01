Afrika-Cup - Mahrez, Salah und Mané kämpfen um Afrikas Fußballkrone

"Natürlich bin ich enttäuscht"

Das Maskottchen des Afrika-Cup 2022

Rohrs Demission ist umso interessanter, da er nicht nur ein neues Team aus Jung und Alt aufgebaut, sondern auch sämtliche für Nigeria relevanten sportlichen Ziele erreicht hatte. Das Team qualifizierte sich nicht nur für den Afrika-Cup, sondern ist auch bei den im März auf dem Programm stehenden Quali-Endspielen für die WM 2022 in Katar dabei. "Natürlich bin ich enttäuscht" , sagt Rohr, "aber von mir wird man kein Nachtreten in Richtung Verband hören. So etwas mache ich nicht."

Komoren und Gambia zum ersten Mal dabei

Neben den Auftritten der Topteams darf beim Afrika-Cup wie immer auch ein Blick auf die - meist schillernden - Underdogs geworfen werden. Neben Gambia (2,4 Millionen Einwohner) hat sich auch die Inselgruppe der Komoren (870.000 Einwohner) zum ersten Mal für den Cup qualifiziert.

Trainiert werden die Komoren vom in Frankreich geborenen 49-jährigen Amir Abdou, der das Team 2014 übernahm und völlig neu zusammenstellte. Abdou, der "nebenbei" auch noch das mauretanische Vereinsteam Nouadhibou FC trainiert, schaute sich europaweit nach Spielern mit komorischen Wurzeln um und wurde tatsächlich fündig - wenn auch nur in der zweiten und dritten Liga Frankreichs.

Das Team entwickelte aber einen solchen Zusammenhalt und Kampfgeist, dass es sich in den Qualifikationsspielen für den Cup gegen Größen wie Kenia und Togo durchsetzen konnte.

Gambia mit 16 Coronafällen

Ob Gambia unter seinem belgischen Trainer Tom Saintfiet eine große Rolle beim Cup spielen kann, ist derweil fraglich. Coronainfektionen haben in den vergangenen Tagen gleich 16 Spieler des 25-Mann Kaders lahmgelegt, ein für Anfang Januar anberaumtes Testspiel gegen Algerien musste wegen mangelnder Spielerzahl abgesagt werden. Zumindest sein Auftaktspiel gegen Mauretanien am 12. Januar wird Gambia mit einem echten Rumpfteam bestreiten müssen.

