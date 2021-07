Italien will EM-Pokal für verletzten Spinazzola holen

"Das ist ein schwerer Verlust für uns. Wir versuchen jetzt, ganz weit zu kommen - für ihn. Er war so wichtig für diese Mannschaft", sagte Torschütze Lorenzo Insigne nach dem Viertelfinal-Sieg über Belgien (2:1).

Spinazzola musste in der 79. Minute unter Tränen auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Er hatte sich ohne Fremdeinwirkung an der linken Achillessehne verletzt, wie die Italiener mitteilten. Zuvor hatte er Spinazzola hatte in der 61. Minute mit großem Einsatz einen Treffer von Belgiens Romelu Lukaku zum möglichen 2:2 verhindert und war dafür von seinen Mitspielern gefeiert worden.

"Es sieht schwerwiegend aus"

"Es sieht ziemlich schwerwiegend aus" , sagte Trainer Roberto Mancini, "das hat er nicht verdient. Er hat super und brillant gespielt, er ist einer der besten Spieler der EM. Es ist so schade, wir wünschen ihm alles Gute."

Auf dem Weg zum erst zweiten EM-Titel nach 1968 trifft Italien nun auf Spanien. Das Halbfinal-Duell mit dem dreimaligen Europameister findet am Dienstag (06.07.2021, 21 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion statt.

sid/dpa | Stand: 03.07.2021, 08:25