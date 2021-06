Der Wunsch des Münchner Stadtrats, das Stadion in Regenbogenfarben zu beleuchten, sei politisch, sagte Ceferin am Mittwoch (23.06.2021) in der Tageszeitung "Welt". Mit der Illuminierung solle gegen die Entscheidung der Regierung eines anderen Landes protestiert werden. "Die UEFA kann kein Werkzeug für jeden Politiker sein, der uns anruft und sagt: Ihr macht jetzt bitte dies und jenes gegen diesen oder jenen Politiker" , sagte Ceferin. "Sie wissen ganz genau, dass die UEFA keine homophobe Organisation ist. Und ich persönlich bin es natürlich auch nicht. Das haben wir oft genug gezeigt. Aber wir wollen bei populistischen Aktionen nicht benutzt werden."

Die UEFA hatte am Dienstag den Antrag abgelehnt und war daraufhin massiv kritisiert worden. Am Mittwoch kleidete sie ihr Logo in den sozialen Netzwerken in Regenbogenfarben und erntete noch mehr Kritik. Denn die UEFA nannte das gerade in München aus politischen Gründen verbotene Symbol selbst ausdrücklich "nicht politisch" - alleine der Antrag aus dem Münchner Stadtrat sei es gewesen.