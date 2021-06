EURO 2020 - wie Deutschland auf welchem Platz landen kann

Die besten Gruppendritten

Wie bei der EURO 2016 und nach aktueller Planung auch bei der EURO 2024 in Deutschland wird erneut gelten, dass die vier besten der sechs Gruppendritten ins Achtelfinale einziehen. Um diese zu ermitteln, wird eine Tabelle nur mit den Gruppendritten erstellt. Dort zählen in dieser Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, höhere Anzahl erzielter Tore, höhere Anzahl Siege, Fairplay-Wertung und bessere Platzierung in der Gesamtwertung der Qualifikationsspiele.

2016 reichten drei Punkte und eine ausgeglichene Tordifferenz, um ins Achtelfinale einzuziehen. Portugal, das am Ende das Turnier gewann, kam durch die Gruppendritten-Wertung ins Achtelfinale, ohne in der Gruppenphase auch nur ein Spiel gewonnen zu haben - drei Unentschieden waren genug. Die Tabelle der Gruppendritten sah damals so aus: