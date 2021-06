Die Engländer legten gegen Tschechien, das im Vergleich zum 1:1 gegen Kroatien unverändert ins Spiel ging, allerdings los wie die Feuerwehr. Raheem Sterling scheiterte per Heber am rechten Pfosten (2.).

Tschechiens Coach Jaroslav Silhavy hatte einige Minuten später bereits tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. Und das zurecht. Der nächste schnelle Angriff ging über Aston Villas Jack Grealish, dessen Flanke an den langen Pfosten Sterling per Kopf zum 1:0 über die Linie drückte (12.). Vorbereiter Grealish gehörte wie Buyako Saka und dem genesenen Abwehrchef Harry Maguire zu den Neuen in der Startelf.

Kane scheitert am Keeper Vaclik

Draußen blieben unter anderem Mason Mount und Ben Chilwell. Das Duo hatte nach dem Spiel gegen Schottland Kontakt mit dem positiv auf Corona getesten Schotten Billy Gilmour und muss bis Montag in Isolation.

Auf dem Platz hätte Harry Kane erhöhen können, der derzeit formschwache Kapitän drehte sich nach einem herrlichen Maguire-Pass zwar gut um einen Gegner, scheiterte dann aber an Keeper Tomas Vaclik (26.).

Danach legte Tschechien seine Schüchternheit ab und erspielte sich zwei Chancen. Bei einem wuchtigen Fernschuss von Tomas Holes rettete Jordan Pickford reaktionsschnell (28.). Sieben Minuten später knallte Tomas Soucek nach einem Abwehrversuch die Kugel aus 14 Metern links vorbei (35.). Im Laufe der ersten Hälfte drehte Tschechien die Schuss-Bilanz von 0:5 auf 6:6. Von Torjäger Patrik Schick war aber nichts zu sehen.

Mehr Verwaltung als Unterhaltung in Wembley

Nach der Pause ruhten sich die Engländer auf ihrem Vorsprung dann regelrecht aus. Bis zur 70. Minute erlebten die Zuschauer lediglich eine Halbchance, als Kane bei einem Konter per Kopf auf Sterling verlängern wollte, aber der Linksaußen von ManCity noch von Jan Boril gestoppt wurde (55.). Tschechien strahlte derweil überhaupt keine Gefahr aus.

Die 22.500 Fans stimmen ein "Football's coming home" an - man konnte es unterstützend oder auch spöttisch interpretieren. Denn im Rennen um die schlechteste Hälfte der EM hat diese zweite sehr gute Chancen. Das uninspirierte Ballgeschiebe setzte sich trotz eines aberkannten Abseitstreffers bis zum Ende fort.