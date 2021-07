Dass Dänemark nach dem schockierenden Zusammenbruch von Christian Eriksen das Auftaktspiel gegen Finnland noch am selben Abend fortgesetzt hat, hat Hjulmand später als großen Fehler bezeichnet, den er auch selbst zu verantworten habe. Dass man in einer solchen Ausnahmesituation aber auch nicht alles richtig machen kann, dafür hatte im Nachhinein jeder Verständnis. Im weiteren Turnierverlauf und auch jetzt wieder beim 2:1 (2:0) im Viertelfinale gegen Tschechien hat Hjulmand dafür unglaublich gute Entscheidungen getroffen.

Von Schiedsrichter Björn Kuipers und speziell seinem Assistenten Erwin Zeinstra konnte man das an diesem frühen Samstagabend (03.07.21) in Baku nicht behaupten. Nach vier Minuten unterlief dem Linienrichter eine schlimme Fehleinschätzung, als er aus kürzester Distanz mit bester Sicht auf das eschehen statt Einwurf für Tschechien auf Eckball für die Dänen entschied.

Falscher Eckball vor der Führung

Odrej Celustka hatte Kasper Dolberg angeschossen, der hob aber sofort seinen Reklamierarm, um eine erneute Berührung von Celustka zu suggerieren. Die gab es eindeutig nicht, Zeinstra ließ sich aber möglicherweise von Dolbergs Gestik beeinflussen und traf die folgenschwere Fehlentscheidung. Eine Korrektur durch den Video Assistenten sieht das Regelwerk hier nicht vor - doch aus der Ecke resultierte die Führung Dänemarks.

Jens Stryger Larsen servierte den Ball scharf von links, im Zentrum orientierten sich zwei Verteidiger zu Jannik Vestergaard und ließen dabei Thomas Delaney komplett außer Acht. Der Dortmunder stand völlig frei am Elfmeterpunkt, traf den Kopfball optimal und ließ Tomas Vaclik im Tor der Tschechen keine Chance.

Lutz Wagner erklärt die VAR-Vorgabe

Warum dieser falsche Eckball, obwohl er für das Tor ausschlaggebend war, für den VAR nicht korrigierbar war, erklärt ARD-Schiedsrichterexperte Lutz Wagner: "Bei einem Tor wird lediglich die nicht unterbrochene Angriffsphase kontrolliert. Die Angriffspghase beginnt immer erst dann, wenn der Ball im Spiel ist. Daher zählen die Entstehung bei einem Freistoß oder einem Eckstoß nicht dazu."

Umstellung mit Christensen trägt wieder Früchte

In der Folge drängten die Dänen auf den zweiten Treffer, hatten durch Turnierentdeckung Mikkel Damsgaard und Martin Braithwaite auch gute Möglichkeiten. Nach einer guten halben Stunde stabilisierten sich dann die Tschechen, bekamen im Mittelfeld ein leichtes Übergewicht, dem Hjulmand aber brillant begegnete. Wie schon beim 4:0 im Achtelfinale gegen Wales löste er seine Dreierabwehr auf, stellte auf Viererkette um und beorderte Innenverteidiger Andreas Christensen auf die Sechserposition.

Sofort bekam Dänemark wieder mehr Zugriff, und Christensen leitete in drei Minuten vor der Pause den Angriff zum 2:0 ein: Sein langer Pass landete bei Joakim Maehle, der mit dem rechten Außenrist eine Sensationsflanke schlug, die Kasper Dolberg im Zentrum volley verwertete. Damit hatte sich auch ein weiterer Geniestreich Hjulmands ausgezahlt: Er hatte Dolberg nach dessen Doppelpack gegen Wales in der Startelf gelassen, obwohl der eigentliche Stammstürmer Yussuf Poulsen seine Muskelverletzung auskuriert hatte.

Signal beim Wiederanpfiff

Die Tschechen schienen geschlagen, doch mit Beginn der zweiten Halbzeit gab es zwei Signale, dass sie sich auf keinen Fall widerstandlos ergeben wollten. Zum einen wechselte Coach Jaroslav Šilhavý doppelt und stärkte mit Jakub Jankto und Michael Krmencik die Offensive. Dann postierten sich vor dem Wiederanfpiff gleich acht Spieler an der Mittellinie, um sofort einen Sturmlauf zu initiieren - ein ganz seltenes Bild im Fußball.

Und es war weder Show noch Aktionismus - die Tschechen entfachten tatsächlich sofort enormen Druck. Peter Schmeichel im dänischen Tor musste binnen zwei Minuten zweimal parieren, in der 49. Minute war er dann machtlos: Vladimir Coufal flankte von links, Patrik Schick traf aus kurzer Distanz zum Anschluss. Es war bereits der fünfte Turniertreffer des Leverkuseners, der damit zu Cristiano Ronaldo aufschloss.

Poulsen bringt Entlastung

Dänemark schien geschockt, bekam kaum noch einen geordneten Angriff zustande, bis wieder Hjulmand von außen eingriff. Schon nach einer Stunde brachte er mit Yussuf Poulsen und Christian Norgaard frisches Personal, das das Geschehen wieder in die andere Richtung verlagerte. Vor allem Poulsen hatte sehr viele gute Ideen nach vorne und war gegen den Ball, wie man das von ihm aus Leipzig kennt, auch der erste Verteidiger seiner Mannschaft.

Acht Minuten vor dem Ende hätte dann Mähle schon alles klarmachen können, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Vaclik. Den in der Mitte mitgelaufenen Braithwaite zu bedienen, wäre hier die bessere Entscheidung gewesen - doch das rächte sich am Ende nicht mehr.

red/sid | Stand: 03.07.2021, 19:45