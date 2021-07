Nahezu auf sich allein gestellt war Robert Lewandowski. Der Weltfußballer erzielte immerhin drei Tore für Polen, besonders viel Unterstützung bekam er von seinen Kollegen jedoch nicht. Das Ergebnis: für den vermeintlichen Geheimfavoriten war schon nach der Gruppenphase Schluss.

Frankreich scheitert an seiner Selbstverliebtheit

Der größte Anwärter auf den Titel war Frankreich. Wie gut der Weltmeister von 2018 ist, wenn er als Team funktioniert, musste die deutsche Nationalmannschaft erleben. Beim 1:0 trat die "Equipe Tricolore" als Einheit auf, arbeitete vor allem gut gegen den Ball. Im Achtelfinale gegen die Schweiz scheiterten die Franzosen aber besonders am fehlenden Teamgeist. Kylian Mbappé, der Spieler mit den meisten Dribblings bei der EM, verzettelte sich in (erfolglosen) Einzelaktionen, Paul Pogba feierte sein Traumtor zum 3:1 so ausgelassen, dass er danach offenbar kaum noch Luft für seine Aufgaben hatte. " Ich habe keine Mannschaft gesehen. Wir haben es nicht verdient weiterzukommen ", urteilte der ehemalige Mittelfeldspieler Patrick Vieira.

Bei den vier Halbfinalisten gibt es keinen Spieler mit einer derart herausragenden Stellung, keinen Spieler, auf den man angewiesen ist. Selbst England käme ohne die Tore von Kane bestens zurecht. Dänemarks Toptorschütze Kasper Dolberg (drei Tore) stand sogar erst zweimal in der Startelf, bei Italien sind vier Akteure mit zwei Treffern am erfolgreichsten, bei Spanien drei Spieler mit der gleichen Ausbeute. Im Gegensatz zu Portugal, Frankreich, Belgien und Polen richtet es nicht ein einzelner Profi, sondern die gesamte Mannschaft - mit Erfolg.

Stand: 05.07.2021, 07:00