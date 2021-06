Was für ein Start für Portugal. Als Cristiano Ronaldo in der 15. Minute das 1:0 für die Selecao im Spiel gegen Deutschland erzielte, wähnte sich der Titelverteidiger schon wieder ganz oben auf der Liste der Favoriten. Sechs Punkte und 4:0 Tore war da der Zwischenstand, nur Italien (sechs Punkte, 6:0 Tore) und Belgien (sechs Punkte, 5:1 Tore) konnten da mithalten. Doch dann begann der Absturz - und Portugal droht nun tatsächlich das Aus in der Gruppenphase.

Nach dem 2:4 ist Portugal hinter Frankreich und Deutschland aktuell Dritter in der Gruppe F und muss im letzten Spiel gegen die Franzosen punkten, um das Ticket für das Achtelfinale zu buchen. Aber bei den Problemen, die die Portugiesen haben, ist die Gefahr des frühen Scheiterns vielleicht sogar größer als die Chance auf das Weiterkommen.