Die unterschiedliche Spielweise der beiden EM -Finalisten spiegelt sich besonders deutlich im Mittelfeld wider. Abgesehen vom Halbfinale gegen Spanien (5:3 nach Elfmeterschießen) hatte Italien das Zentrum in allen Spielen unter Kontrolle, war die dominante Mannschaft. Jorginho ist der Chef der italienischen Mitte, der Ballverteiler, aber auch Balleroberer. Er sichert stets seine beiden Nebenleute ab, die im Gegensatz zum 29-Jährigen, dessen Bewegungsradius vergleichsweise klein ist, überall auf dem Platz zu finden sind.

Marco Verratti und Nicolo Barella pressen ihre Gegner gerne schon tief in der gegnerischen Hälfte, im Offensivspiel unterscheiden sie sich jedoch. Da ist Verratti wie Jorginho Ballverteiler und Barella der Mann, der mit in die Spitze stößt.

Bei den Engländern sind die Rollen klarer definiert. Gareth Southgate agiert mit einer Doppel-Sechs und einem klassischen Zehner. Mason Mount ist der Spieler hinter den Spitzen. Dem Champions-League-Sieger des FC Chelsea ist es noch nicht gelungen, bei dieser EM so sehr zu überzeugen wie im Klub. Zudem musste er mitten im Turnier in Quarantäne, weil er Kontaktperson des positiv auf den Coronavirus getesteten Schotten Billy Gilmour war. Jedoch hat Mount zwei Bodyguards in seinem Rücken, die ihm stets den Rücken freihalten. Declan Rice und Kalvin Phillips spielen ein starkes Turnier im defensiven Mittelfeld.

Italiens Mittelfeld hat deutlich mehr Europa-Erfahrung