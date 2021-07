Dänemark - Kasper Schmeichel will es seinem Vater gleichtun

Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte der dänische Torhüter Kasper Schmeichel in Großbritannien. Nun will er am Mittwoch (07.07.2021) im EURO-Halbfinale die englischen Titelträume beenden und mit seiner Mannschaft ins Finale einziehen - so wie sein Vater Peter vor 29 Jahren.

Kasper Schmeichel - mit Vater Peter beim Training

Den englischen Fußball kennt Kasper Schmeichel seit Kindheitstagen. Als Sohn des einst besten Torwarts der Welt, einer Ikone von Manchester United, verbrachte Kasper seine jungen Jahre vor allem in England.

Wenn Peter Schmeichel seinen Sohn zum Training mitnahm, lauerte der Junge hinter dem Tor und schnappte sich jeden Ball, der daneben ging. Es war eine Zeit, die den Weg des heute 34-Jährigen ins Tor der dänischen Nationalmannschaft prägte.

Nationalelf-Debüt erst mit 26 Jahren

Kasper Schmeichel wurde zwar in Kopenhagen geboren, fußballerisch gereift ist er allerdings in England. Als Profi spielte er bislang ausschließlich auf der Insel. Als Stammkeeper von Leicester City hat er sich einen Namen gemacht - spätestens mit der sensationellen Meisterschaft 2016.

Der englische Fußballverband soll sich einst gar mit ihm beschäftigt haben. Es dauerte schließlich, bis Schmeichel sein Debüt im dänischen Nationaltrikot im Alter von 26 Jahren feierte.

Peter Schmeichel - Held der EM 1992

Für Kasper wäre ein EM-Erfolg auch ein weiterer Schritt aus dem großen Schatten seines Vaters, also jenem Torhüter, der Dänemark 1992 zum EM -Titel geführt hatte. Peter Schmeichels Leistung beim 2:0 im Finale gegen Deutschland war Extraklasse. Schon im Halbfinale gegen die Niederlande hatte er mit großartigen Paraden sein Team ins Elfmeterschießen gebracht und dort den entscheidenden Schuss von Marco van Basten abgewehrt.

EM 1992 - Peter Schmeichel jubelt

"Ich habe nie Druck in diesem Sinne gespürt, aber was ich gespürt habe, ist, dass ich beurteilt wurde, sehr früh und sehr schnell" , sagte Kasper Schmeichel der BBC mit Blick auf den Vater.

Über die Erlebnisse 1992 habe er allerdings noch nicht mit ihm gesprochen. Jedes Kind, das in Dänemark aufwachse, wisse ohnehin alles "über die Legende, die über dieses Team weitergegeben wurde" , sagte Schmeichel: "Ich denke nicht, dass es für mich anders ist als für jeden anderen."

.

Hochemotionale EM nach Eriksen-Drama

Nun schreiben die Dänen um Kasper ihre eigene EM-Geschichte - und auch die ist hochemotional. Nach dem Drama um Christian Eriksen, der im ersten Gruppenspiel gegen Finnland zusammengebrochen war, rückten Mannschaft und Fans zusammen. Gegen England vor 60.000 in Wembley ist nun ein erneuter Kraftakt nötig.

Duell der Torhüter

Starke Paraden bei der EURO: Jordan Pickford

Das Halbfinale könnte dabei auch ein Duell der Torhüter werden. Einer der wichtigsten Gründe, warum die Engländer weiter vom Titel träumen dürfen, steht ebenfalls im Tor und heißt Jordan Pickford. Er hielt seinen Kasten bislang komplett sauber.