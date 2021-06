Estadio Olimpico in Sevilla

"Nice to know"

Die Arena in Sevilla war ursprünglich nicht als Austragungsort der Euro vorgesehen, denn eigentlich wäre das San-Mames-Stadion in Bilbao die Spielstätte für Spaniens Gruppenspiele gewesen. Die dortigen Behörden aber lehnten es aber ab, die FIFA-Mindestanforderungen hinsichtlich der Zuschaueranzahl zu garantieren, sodass ein Alternativort gesucht wurde. Im Estadio Olimpico wurde dieser gefunden.

Die beiden Vereine Sevillas, Real Betis Sevilla und Sevilla FC, haben jeweils ihr eigenes Stadion und nutzen die große Arena demzufolge nicht. Beide Stadtklubs haben aber angekündigt, bei etwaigen Umbaumaßnahmen ihrer Heimstätte vorübergehend ins Estadio Olimpico umziehen zu wollen.

Größtes Spiel

In der noch recht jungen Geschichte des Estadio Olimpico bilden Endspiele des spanischen Pokals die Highlights, die in der Arena ausgetragen wurden. Im Juni 1999 gewann der FC Valencia das Finale gegen Atletico Madrid, zwei Jahre später gewann Real Saragossa mit 3:1 gegen Celta Vigo am gleichen Ort.

Da das Stadion als Teil Sevillas Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2004 erbaut wurde, ist es auch für weitere Sportarten konzipiert. Beispielsweise trug die spanische Davis-Cup-Mannschaft im Tennis-Nationenwettbewerb bereits zweimal ihre Finalspiele im Estadio Olimpico aus – die Spanier gewannen jeweils (2004 und 2011).

Spieltermine

Montag, 14. Juni - Gruppe E: Spanien gegen Schweden (21:00 Uhr)

Samstag, 19. Juni - Gruppe E: Spanien gegen Polen (21:00 Uhr)

Mittwoch, 23. Juni - Gruppe E: Slowakei gegen Spanien (18:00 Uhr)

Sonntag, 27. Juni - AF4: 1. Gruppe B gegen 3. Gruppe A/D/E/F (21:00 Uhr)