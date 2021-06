Wembley Stadium in London

"Nice to know"

Das Wembley-Stadion ist die größte Arena der Euro und ist wohl das Stadion des Turniers, das am meisten in Erinnerung bleiben wird: Sieben Spiele werden hier ausgetragen und auch die beide Halbfinals sowie das Finale steigen in London. Die "Heimat des Fußballs" entstand zwischen 2003 und 2007, nachdem das alte Wembley (Eröffnungsjahr 1924) abgerissen wurde.

Während bei der alten Arena die Twin-Towers das herausstechende Merkmal der Spielstätte waren, ist es nun ein gigantischer Torbogen, der 133 Meter in die Höhe ragt. Das Stadion wird neben Sportveranstaltungen auch für Konzerte genutzt – Metallica, Madonna und Oasis traten bereits hier auf.

Größtes Spiel

Bereits zwei Champions-League-Finals (2011 und 2013) wurden im neuen Wembley-Stadion ausgetragen. Speziell die deutschen Fußballfans werden sich besonders an das Finale von 2013 erinnern.