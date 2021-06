Telia Parken in Kopenhagen

"Nice to know"

Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen hat gut eine halbe Millionen Einwohner und viel Geschichte zu bieten. Im Schloss Amalienborg ist die älteste Monarchie der Welt zu Hause. Außerdem steht in Kopenhagen mit dem Tivoli einer der ältesten Vergnügungsparks weltweit. So verstaubt Kopenhagens Hisotire auch scheinen mag, so fortschrittlich sind seine Bewohner. Mehr als die Hälfte aller Kopenhagener sind jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Kein Wunder, denn überall in der Stadt kann man sich die sogenannten „Bycyclern“ leihen – und das kostenlos. Passend zum umweltfreundlichen Verkehrsmittel hat Kopenhagen vor, bis 2025 die erste klimaneutrale Metropole der Welt zu werden.

Größtes Spiel

UEFA-Pokal-Finale 2000: Galatasaray Istanbul gegen Arsenal London (4:1 n.E.)

Spieltermine

Gruppe B: Dänemark – Finnland (12.06., 18 Uhr)

Gruppe B: Dänemark – Belgien (17.06., 18 Uhr)

Gruppe B: Russland – Dänemark (21.06., 21 Uhr)

Achtelfinale: Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe E (28.06., 18 Uhr)