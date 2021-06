Hampden Park in Glasgow

"Nice to know"

Glasgow ist mit 620.000 Einwohnern die größte Stadt in Schottland und sogar die Drittgrößte Großbritanniens. Die Hafenstadt im Westen Schottlands hat viele junge und internationale Bewohner und belegte 2018 in einer Rangliste der Städte nach Lebensqualität den 50. Platz weltweit. Die berühmtesten Glasgower Erfindungen sind: Sir Alex Ferguson, der Indie Pop, das Desinfektionsmittel und Zauberer Merlin. Von der Organisation PETA wurde Glasgow zu der am veganer- und vegetarierfreundlichsten Stadt Großbritanniens gekührt. Apropos vegan: Bier ist das auch und das kann man in der viktorianischen Horseshoe Bar trinken, der längsten durchgehenden Bar Europas.

Und zum Bier gehört natürlich auch – der Fußball. Kaum eine Stadt in Europa liebt und lebt den Fußball so sehr wie Glasgow. Das "Old Firm", also das Spiel des protestantisch-britisch stämmigen Vereins Glasgow Rangers gegen den katholischen Arbeiterverein Celtic ist eines der bedeutendsten Derbys weltweit. Das „Old Firm“ gibt es allerdings nicht im EM-Stadion zu sehen. Der Hampden Park ist nämlich die Heimat der schottischen Nationalmannschaft und des Viertligisten FC Queen´s Park.

Größtes Spiel - UEFA-Champions-League-Finale 2002: Real Madrid gegen Bayer Leverkusen (2:1)

Im Mai 2002 war der Hampden Park Schauplatz eines der wohl spektakulärsten Champions League Finaltore aller Zeiten. Im Endspiel zwischen Real Madrid und Bayer Leverkusen hatte Stürmer Raul die Königlichen in Führung gebracht und Leverkusens Verteidiger Lucio kurz danach ausgeglichen. Real´s spektakulärer Siegtreffer gelang niemand geringerem als Zinedine Zidane, der den Ball per Volley im Winkel versenkte. Für Leverkusen war dies nach der Vizemeisterschaft und dem verlorenen DFB Pokalfinale eine weitere Enttäuschung und festigte seinen Ruf als „Ewiger Zweiter“.

Spieltermine

Gruppe D: Schottland – Tschechien (14.06., 15 Uhr)

Gruppe D: Kroatien – Tschechien (18.06., 18 Uhr)

Gruppe D: Kroatien – Schottland (22.06., 21 Uhr)

Achtelfinale: Sieger Gruppe E – Dritter A/B/C/D (29.06., 21 Uhr)