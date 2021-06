EM-Spielorte

Arena Nationala in Bukarest

Rumänien hat eine lange Fußballtradition, jedoch aufgrund der mangelnden Stadien nie eine Chance auf ein Turnier gehabt. Durch den Modus mit mehreren Auftragunsstädten kommt das Land mit der Arena Nationala und seinen 55.600 Plätzen nun doch in den Genuss eines Fußball-Turniers. Drei Spiele der Gruppe C und ein Achtelfinale der EM werden in dem Stadion ausgetragen.