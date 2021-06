Ferenc-Puskas-Stadion in Budapest

"Nice to know"

Als Ungarn 2014 als einer der elf Spielorte für die EURO 2020 ausgewählt wurde, gab es noch kein passendes Stadion, das den modernen Anforderungen der UEFA genügte.Somit entstand das neue Nationalstadion, das erst ein halbes Jahr vor dem regulären Start der Europameisterschaft eröffnet wurde. Seitdem weckt das Stadion vor allem durch die lockere Corona-Politik der ungarischen Regierung das Interesse der UEFA. Mehrere Champions-League-Spiele wie die Begegnungen zwischen Leipzig und Liverpool oder Gladbach und Manchester City sowie dem UEFA Supercup 2020 fanden so in Budapest statt.

Größtes Spiel

UEFA Supercup 2020: FC Bayern München - FC Sevilla (2:1 n.V.)

Nach dem beeindruckenden Durchmarsch in der Champions League holte Flick beim UEFA Supercup in Budapest den fünften Titel in seiner ersten Saison bei den Bayern. In einem chancenarmen Finale gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla sorgte Javi Martinez in der 104. Minute für die Entscheidung. Aufgrund seiner sportlich eher geringen Relevanz erhielt das Spiel vor allem für die verblüffend hohe Auslastung der Puskas Arena breite Aufmerksamkeit - zu einer Zeit, als die Infektionszahlen in Budapest auf ihrem bis dahin höchsten Stand waren.