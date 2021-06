Johan Cruyff-Arena in Amsterdam

Nice to know:

Amsterdam ist die Welthauptstadt des Fahrrads. Rund 60 Prozent aller Reisen im Zentrum Amsterdams werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Kein Wunder also, dass es direkt an der Amsterdam-Arena einen Parkplatz nur für Fahrräder gibt. Der moderne Fußballtempel beeindruckt durch seine steilen Tribünen und einem verschließbaren Dach unter dem es richtig laut werden kann. Johan Cruyff, zu dessen Ehren das Stadion 2018 benannt wurde, war in den 1970er Jahren der Kapitän der Niederländischen Nationalmannschaft. Der frühere Spielmacher und spätere Trainer steht sinnbildlich für den „Totaalvoetbal“ (Totaler Fußball), der Ajax Amsterdam und die Niederlande zeitweise zu den besten Fußballmannschaften der Welt machte.

Größtes Spiel:

Champions League 2018/19: Halbfinal-Rückspiel, Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur (2:3)

Ajax Amsterdam bereicherte die Champions League 2019 mit einer jungen, wilden Mannschaft, die mit ihrem frischen Fußball ganz Europa begeisterte und unter anderem den Titelverteidiger Real Madrid aus dem Turnier schmiss. Im Halbfinale gegen das vergleichsweise einfachste Los, Toeenham Hotspurs, gewann Ajax das Hinspiel in London mit 1:0 und führte im Rückspiel in der heimischen Johan-Cruyff-Arena zur Halbzeit mit 2:0. In einer der dramatischsten zweiten Halbzeiten der Champions-League-Geschichte glich Reservist Lucas Moura das Spiel dann im Alleingang aus, ehe er in der 96. Minute mit seinem dritten Tor Amsterdams Final-Traum beendete und die Spurs in ihr erstes Champions-League-Endspiel schoss.