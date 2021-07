Rassismus im englischen Fußball: "Es beginnt an der Spitze"

Die Beleidigungen waren nicht überraschend, im Gegenteil: Wer den englischen Fußball ein bisschen verfolgt hat über die vergangenen Jahre, der wusste sofort, was die drei unglücklichen Schützen in der Folge in den sozialen Medien zu ertragen haben würden.

Wenn die Premier League läuft, erlebt man das fast wöchentlich – ein schwarzer Spieler macht einen Fehler, er wird rassistisch beleidigt, alle Seiten zeigen sich empört, dann geht es weiter wie gehabt.

Gegenwind für die Spitzenpolitiker

In diesem Fall allerdings geht es nicht einfach so weiter. Stattdessen debattiert das Land über die Rassismus-Ursachen, und viele Beobachter zeigen dabei auf Johnson und seine Regierung. Innenministerin Priti Patel verunglimpfte den Kniefall sogar als "Gestenpolitik" und stellte es englischen Fans frei, ihren Unmut dagegen zum Ausdruck zu bringen.

England-Coach Gareth Southgate tröstet Jadon Sancho

Nach dem EM -Finale zeigte auch sie sich schockiert über den Rassismus gegen Rashford, Sancho und Saka – und bekam dafür Widerspruch von Nationalspieler Tyrone Mings, Verteidiger von Aston Villa. Dieser warf Patel vor, das "Feuer angefacht" zu haben.

England befindet sich schon seit einer Weile im Kampf mit sich selbst, das Brexit-Votum vor fünf Jahren ist der beste Ausdruck der Zerrissenheit. Die Nationalmannschaft hat sich entschieden, aktiv Position zu beziehen – spätestens, seitdem sie bei einem Länderspiel in Bulgarien im Herbst 2019 massiv von bulgarischen Fans rassistisch beleidigt worden war.

Spieler beziehen Stellung - und ernten Zustimmung