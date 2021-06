Österreich

Werden sie ihm ein Denkmal bauen? Wird er irgendwann einmal Nordmazedoniens Staatspräsident? Gute Chancen hätte er wohl allemal, dieser Goran Pandev. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 im EURO-Auftaktspiel der Gruppe C war das erste Tor des kleinen Landes bei einer Europameisterschaft und sorgte bei den nordmazedonischen Fans für Gänsehaut-Momente.

Dass ausgerechnet Pandev dieser Treffer für die "Lavovi" - deutsch Löwen - gelang, gab dem Spiel aus nordmazedonischer Sicht die ganz besondere Note. Schließlich war es der 37-Jährige gewesen, der sein Land mit seinem Tor im Playoff-Spiel gegen Georgien zum 1:0 überhaupt zur EURO geschossen hatte.

Löwen mutig von Anfang an

Wie ein verschworener Haufen und auch offensiv mutig traten die Nordmazedonier von Beginn an auf. Verstecken galt nicht. Bezeichnend für die Anfangsphase war eine Geste der Ratlosigkeit von Österreichs Marcel Sabitzer, als er keinen Anspielpartner fand. Die Anfangsviertelstunde überstand das Team von Trainer Igor Angelovski problemlos gegen eine österreichische Mannschaft, in der neun Profis standen, die in der abgelaufenen Saison in Deutschland gespielt haben.

Austria brutal: erste Chance, erstes Tor

Dass man die hungrigen "Löwen" um Pandev nicht unterschätzen darf, hatte ja auch schon die deutsche Mannschaft Ende März bei der 1:2-Heimpleite in der WM -Qualifikation erfahren. Doch mit der ersten Chance ging Team Austria durch Stefan Lainer (18. Minute) in Führung. In eine Sabitzer-Flanke sprang der Gladbacher Verteidiger artistisch hinein und drückte den Ball am zweiten Pfosten über die Linie.

Pandev im Stile eines alten Fuchses

Sasa Kalajdzic (22.) verpasste das 2:0. Und das rächte sich. In der 28. Minute nutzte Pandev, der 2010 mit Inter Mailand die Champions League gewonnen hatte, im Stile eines alten Fuchses ein Fehler-Wirrwar in der österreichischen Abwehr zum Ausgleich. Während Nordmazedoniens Anhänger geradezu in Ekstase gerieten, zeigte der Treffer bei Team Austria von Franco Foda Wirkung.

Dimitrievskis Wahnsinns-Parade

Viele Fehler, Ungenauigkeiten und große Nervosität kennzeichneten Österreichs Spiel weit über die erste Halbzeit hinaus. Den Nordmazedoniern hingegen hatte der Treffer von Pandev Flügel und Selbstbewusstsein verliehen. Einen Schuss von Boban Nikolov (62.) parierte Österreichs Schlussmann Daniel Bachmann im Eins-gegen-eins, Pandev setzte den Nachschuss übers Tor. Dann wuchs auch Nordmazedoniens Torwart Stole Dimitrievski über sich hinaus, als er einen Kopfball von Michael Gregoritsch aus dem linken Winkel wischte.

