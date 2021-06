Corona-Chaos bei England: Mount und Chilwell müssen in Isolation

Kontakt mit Billy Gilmour

Bei der "Battle of Britain" am Freitag hatten Mount und Chilwell Kontakt mit dem später positiv auf das Coronavirus getesteten Schotten Billy Gilmour. Etwa 25 Minuten, so schrieb es die "Times", hätten sich die drei, die gemeinsam bei Chelsea unter Thomas Tuchel spielen, im Spielertunnel unterhalten und dabei eng beisammen gestanden.

Dies genügte den Behörden, um Mount und Chilwell als Kontaktpersonen einzustufen - und als solche müssen sie unabhängig von negativen Tests für zehn Tage in Isolation. Diese gilt nun rückwirkend vom Tag des Kontakts, also von Freitag.

Mögliches Achtelfinale gegen Deutschland

Mount und Chilwell könnten zwar am kommenden Dienstag wieder zur Mannschaft stoßen, ein Einsatz wäre aufgrund der langen Pause aber kaum möglich. Auch danach bleibt bis zu einem möglichen Viertelfinale (2. und 3. Juli) kaum Zeit. England spielt sein Achtelfinale am kommenden Dienstag in London, wenn es seine Gruppe D als Sieger abschließt. Dort geht es gegen den Zweiten der Gruppe F - und damit möglicherweise gegen Deutschland.

sid | Stand: 22.06.2021, 16:56