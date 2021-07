Giorgio Chiellini lässt sich schwer aus der Ruhe bringen, auch nicht von vorlauten Journalisten. Eine Reporterin des englischen "Guardian" übermittelte vor dem EM -Endspiel gegen England am Sonntag (11.07.2021) eine Anekdote aus dem Quartier der Italiener: Dort wurde Chiellini in der vergangenen Woche damit konfrontiert, dass er der erste Kapitän der "Squadra Azzura" sei, der ohne Verein dasteht.

Der Vertrag des 36-Jährigen bei Juventus Turin ist zum 30. Juni ausgelaufen. So wie bei Lionel Messi - wie die Fragestellerin schnell hinterherschob und den Sensationswert ihrer Aussage damit selbst relativierte. " Ja ", antwortete Chiellini mit einem breiten Grinsen und freute sich über die Vorlage: "Und wir sind auch beide Linksfüßer ."

Italiens Kapitän Chiellini - mehr als nur Fußball

Ein typischer Chiellini: schlagfertig, lässig, mit einem Schuss Selbstironie - denn natürlich würde niemand auf die Idee kommen, den famosen, aber fußballerisch doch eher rustikalen Abwehrchef mit dem größten Zauberfuß im Weltfußball zu vergleichen. Chiellinis wacher Geist ist bekannt, in den vergangenen Jahren gab es kaum eine Geschichte über ihn, in der nicht erwähnt wurde, dass er einen Master in Betriebswirtschaft hat. Von der Universität Turin, Abschlussnote summa cum laude - certo.

Er engagiert sich zudem im Sozialprojekt "Insuperabili", ein Netzwerk von Fußballschulen mit sonderpädagogischer Ausrichtung, ebenso wie bei der Initiative "Common Goal", wo er einen festen Teil seines Gehalts an Hilfsorganisationen abführt.

Jetzt schon legendär: Wortwechsel mit Jordi Alba

Im Fußball hat Chiellini mit seinen fast 37 Jahren viel erlebt. Zuletzt eine schwere Knieverletzung im Sommer 2019, seine Karriere schien fast beendet. Er kämpfte sich noch einmal zurück, Und genießt nun sichtlich die Rolle als Anführer des jungen, wiedererstarkten Italiens, und das nicht nur als "Capo", als Einpeitscher bei der Hymne.

Bei seinem wahrscheinlich letzten großen Turnier scheint es so, als schwebe er über den Dingen. Eines der Bilder dieses Turniers dürfte schon jetzt sein Wortwechsel mit Spaniens Jordi Alba gewesen sein, kurz vor dem Psychoduell im Elfmeterschießen, als Chiellini noch die Zeit fand, seinen Gegner auf die Schippe zu nehmen, und ihm danach einen freundschaftlichen Schubser mitgab.