Neue Spielregeln gelten bei der EURO 2020 - wieder Änderungen beim Handspiel

Oberarm bis Höhe Achselhöhle straffrei

Im Vorjahr wurde außerdem geklärt, wo in Regelfragen der Arm endet und die Schulter beginnt. Der Oberarm gilt von oben herab erst ab Höhe der Achselhöhle als strafbar. "Das kann man sich so merken: Wenn man eine Spielführerbinde trägt und diese bis zu Achselhöhle hochzieht, befindet sich die Binde also im strafbaren Bereich - alles darüber nicht" , sagt Wagner