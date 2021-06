Die Beziehung zur eigenen Fußball-Vergangenheit neu gestalten

Englands Trainer Gareith Southgate: Die Beziehung zur eigenen Fußball-Geschichte neu definieren

Seit 1966 gewann England kein K.o.-Spiel mehr gegen Deutschland, seit 1996 keines bei einer EM. Vor dem Spiel bemühte sich Southgate, dem Spiel das historische Gewicht zu nehmen. Die Niederlagen gegen Deutschland und die herbeigeredete pathologische Angst vor einem Elfmeterschießen wurde immer mehr zu einem Kulturgut und damit zu einem Problem.