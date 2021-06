Neonazi-Gruppe prominent im Stadion vertreten

Eine Fangruppe trat bei den ungarischen Spielen besonders in Erscheinung: die "Carpathian Brigade". Sie ist eine der einflussreichsten Gruppen in Ungarn und gilt unter Experten als paramilitärische Gruppierung, die vorrangig aus Neonazis besteht.

Am Sonntag spielen die Niederlande im Achtelfinale in Budapest gegen Tschechien. Der niederländische Kapitän Georginio Wijnaldum kündigte an, bei der Partie eine Armbinde mit der Aufschrift "One Love" und Regenbogenfarben tragen.