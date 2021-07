Auch die Engländer setzen auf offensivstarke Verteidiger auf den Außenbahnen. Vor allem Luke Shaw drehte in den K.o. -Spielen auf und war ein belebendes Element im bis dato zähen englischen Offensivspiel. Gegen Deutschland und gegen die Ukraine lieferte der flankenstarke "Shawberto", wie er auch schonmal in Anlehnung an Roberto Carlos genannt wurde, insgesamt drei Torvorlagen. Bei seinen Vorstößen auf der linken Seite öffnet er häufig die Räume für seinen Vordermann Raheem Sterling, Englands bis dato gefährlichsten Angreifer.

Kyle Walker, Shaws Gegenüber und mit 31 Jahren ältester Spieler im Kader, ist bislang bei weitem nicht so offensivfreudig, hält dafür aber seine rechte Abwehrseite sauber, lässt kaum Flanken und Zuspiele in die Spitze zu. Der athletische Walker hat soviele gegnerische Pässe abgefangen wie kein anderer Spieler bei den "Three Lions".

Stand: 09.07.2021, 06:30