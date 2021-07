Auffallend ist auch, wie sehr er im offensiven Mittelfeld mit Lionel Messi harmoniert. Sichtbar wurde dies für alle spätestens im Ligaspiel gegen Bilbao, als Pedri dem argentinischen Lehrmeister einen Treffer zauberhaft mit der Hacke auflegte. Dem Vernehmen nach, so berichten es katalanische Medien, könnte Pedri auch eine wichtige Rolle dabei spielen, den melancholischen, abschiedswilligen Barca-Leitwolf Messi doch noch zum Bleiben zu bewegen.

Luis Enrique: "Ein Spieler wie kein anderer"

Das alles ist schon mehr Verantwortung, als man normalerweise auf den Schultern eines 18-Jährigen abladen sollte. Doch Pedri ist " einzigartig, ein Spieler wie kein anderer ", sagte auch Nationalcoach Luis Enrique vor dem Kroatien-Spiel gegenüber "Marca". Spaniens Coach suchte in den ersten EM-Spielen nach der passenden Formation für seine Offensive: Mal spielte Dani Olmo, mal Rodri, dann Ferran Torres. Einer aber spielte bislang immer: Pedri, der jünsgte spanische EM-Spieler aller Zeiten, der im linken offensiven Mittelfeld neben dem zurückgekehrten Sergio Busquets und Koke gesetzt ist.

Für einen Thiago Alcantara bleibt vorerst kein Platz in der spanischen Startelf, auch weil Pedri wie schon bei Barca seine Rolle selbstbewusst ausfüllt, immer wieder ins Zentrum drängt und die Spielkontrolle übernimmt, mit großer Ballsicherheit und scharfen Pässen in die Spitze: 114 Pässe zu Mitspielern im letzten Drittel des Spielfelds haben die Statistiker gezählt, das ist der Spitzenwert bisher im Turnier. Der flinke, 1,74 Meter große Youngster gehört auch zu den am meisten gefoulten Spielern des Turniers. Mit 46,9 Kilometern hat Pedri außerdem die drittbeste Laufleistung aller EM-Spieler abgeliefert.

Das Eigentor im Spiel gegen Kroatien, das Pedri nach seiner Rückgabe auf Torwart Unai Simón offiziell angerechnet bekam, ist nicht mehr als eine bedeutungslose Formalie in der UEFA-Statistik. "Pedri ist der Spieler Spaniens", jubelte "Marca" nach dem wilden 5:3-Triumph, bei dem die Spanier nach dem verspieltem 3:1-Vorsprung auch einen Charaktertest bestanden. Pedri sei dabei "ein Kompass für die Mannschaft bei der EM", so "Marca".

"Es ist schon überraschend, wie reif er mit seinen 18 Jahren ist", sagte Atletico-Kapitän Koke über seinen jungen Nebenmann im Mittelfeld. "Er wird ein sehr wichtiger Spieler für Spanien sein, in der Gegenwart und in der Zukunft." Zunächst einmal steht das Viertelfinale gegen die Schweiz an, doch die Spanier fühlen sich nach zähem Start bereit für mehr - auch dank ihres jungen Dauerläufers.

Stand: 01.07.2021, 13:12