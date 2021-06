Weltmeister Frankreich, England, Tschechien, Schweden und die Schweiz sind am Montag (21.06.21) kampflos ins Achtelfinale der Fußball-EM eingezogen. Das Quintett profitierte davon, dass in den Gruppen B und C nach den abschließenden Vorrundenspielen die Tabellendritten Finnland und Ukraine jeweils nur drei Punkte haben.

Schweiz als Gruppendritter sicher im Achtelfinale

Die Schweizer haben als einer der vier besten Gruppendritten einen Platz in der Runde der letzten 16 Teams sicher. England, Tschechien, Schweden und Frankreich müssen zwar ihr drittes Gruppenspiel noch bestreiten, haben aber bereits ebenfalls vier Punkte auf dem Konto und können in ihrer Gruppe nicht mehr Letzter werden und damit hinter Finnland und die Ukraine zurückfallen.

Als Gruppensieger sind zudem Italien, Belgien und die Niederlande sowie als Gruppenzweite Wales, Österreich und Dänemark für die K.o.-Runde qualifiziert.

Sicher im Achtelfinale

Italien (Sieger Gruppe A)

Wales (Zweiter Gruppe A)

Schweiz (Dritter Gruppe A)

Belgien (Sieger Gruppe B)

Dänemark (Zweiter Gruppe B)

Niederlande (Sieger Gruppe C)

Österreich (Zweiter Gruppe C)

England (Gruppe D, 4 Punkte)

Tschechien (Gruppe D, 4 Punkte)

Schweden (Gruppe E, 4 Punkte)

Frankreich (Gruppe F, 4 Punkte)

Sicher ausgeschieden

Türkei

Russland

Nordmazedonien

red/sid | Stand: 22.06.2021, 00:44