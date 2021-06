Kai Havertz - Vergleich mit Zidane ohne Gefahr

Matthäus hält große Stücke auf ihn

Seine am Mikrofon der Sportschau geäußerte These, dass "alle" nach einem "nicht so guten Spiel" anfangen zu reden, erwies sich als richtig. Einer meldete sich aber auch nach dem sehr guten Spiel gegen Portugal zu Wort.

Es war der, der 150 Länderspiele und damit 134 mehr aufzuweisen hat. Lothar Matthäus, deutscher Rekordnationalspieler, sagte dem Fachmagazin "kicker" über Havertz: "Ich vergleiche ihn mit Zinédine Zidane, von den Fähigkeiten her, der Technik, der Übersicht und dem Vorwegnehmen einer Situation."

"Bodenständigkeit, die auch vom Elternhaus herkommt"

Das ist schon ganz okay, so etwas über sich zu hören. Kann aber auch gefährlich sein, je nachdem, wie der Rezipient gestrickt ist. Bei Kai Havertz dürfte die Gefahr gering sein, dass ihn der Vergleich mit einem der besten Fußballer der Geschichte aus der Bahn werfen wird. Das öffentliche Auftreten des ehemaligen Leverkuseners, der im Sommer 2020 für eine Ablöse von etwa 80 Millionen Euro zu Chelsea wechselte, spricht dagegen.