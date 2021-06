DFB-Pressesprecher: "Bekenntnis für Diversität, Offenheit, Toleranz"

Grittner und der DFB hatten da bereits unterstrichen, dass sie eine mögliche Strafe wohl nicht einfach hinnehmen würden.

"Der Juni steht auch im Sport im Zeichen von 'Pride', um sich für mehr Vielfalt stark zu machen" , so Grittner in der DFB-Stellungnahme vor dem Rückzug der UEFA: "Auch in diesem Jahr beteiligt sich der DFB mit verschiedenen Aktionen. Manuel Neuer trägt bereits seit dem Testspiel am 7. Juni gegen Lettland die Regenbogenbinde. Als Zeichen und klares Bekenntnis der gesamten Mannschaft für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Die Botschaft lautet: Wir sind bunt!"

Bei der aktuellen EURO wird bisher eine leuchtend gelbe Spielführerbinde mit dem UEFA-Logo und der Aufschrift "Respect" genutzt. Seit 2017 setzt sich die UEFA mit der gleichnamigen Kampagne für "Inklusion, Vielfalt und Barrierefreiheit im europäischen Fußball" (Angabe UEFA) ein. Umso kurioser wirkt die Entscheidung, dass Neuers Regenbogenarmbinde, die ebenfalls für Werte wie Vielfalt steht, bestraft wird.

Gibt's das Münchner Stadion in Regenbogenfarben?

Mit Spannung blickt auch die Stadt München auf den europäischen Fußballverband. Beim dritten Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft in München gegen Ungarn am Mittwoch (23.06.2021, Anstoß 21.00 Uhr) will die Stadt das Stadion in Regenbogenfarben beleuchten.

Das Abnicken eines entsprechenden Antrags im Münchner Stadtrat gilt als Formsache. Oberbürgermeister Dieter Reiter will mit diesem Anliegen am Montag UEFA und DFB kontaktieren. "Die Landeshauptstadt bekennt sich zu Vielfalt, Toleranz und echter Gleichstellung im Sport und in der ganzen Gesellschaft" , heißt es unter anderem in dem Antrag.

Protest gegen ungarisches Gesetz

Die Beleuchtung soll ein Protest gegen ein neues ungarisches Gesetz sein, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Dieses wurde erst in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt und gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban.

Stand: 20.06.2021, 20:55