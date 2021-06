Im zweiten Spiel nach dem Schock um Christian Eriksen hatte die UEFA vor dem Spiel ein Trikot mit der Nr. 10 des Spielmachers, der gegen Finnland auf dem Platz wiederbelebt worden war, ausgelegt. Der Mittelfeldspieler hat mittlerweile das Krankenhaus verlassen und besuchte sogar das erleichterte Team.

Damsgaard mit der Führung

Wie schon gegen Belgien begann Dänemark, unterstützt von 25.000 Fans in Kopenhagen, mit viel Leidenschaft und Offensivdrang. Die Gastgeber musste dann aber auch schnell erkennen, dass die russische Abwehr nicht ganz so leicht aus den Angeln zu heben war. Es gab viele lange Bälle, aber zu wenig spielerische Lösungen. Fast hätte die Sbornaja gezeigt wie es geht: Bei einem Solo von Aleksandr Golovin zog auf, sein Solo endete mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, bei dem Dänen-Keeper Kasper Schmeichel gerade so die Beine zusammen bekam und das 0:1 so verhinderte (18.).

Dänemark hatte zeitweise 71 Prozent Ballbesitz, Chancen blieben aber ein rares Gut. Ein Fernschuss Emil Höjbjerg war lange die einzig gute Chance (29.). Dann hatte der Ex-Bayern-Profi eine glänzende Idee, sah und fand in der Mitte Mikkel Damsgaard und setzte so eine ganze Reihe Russen schachmatt. Damsgaard erkannte seinen Raum, drehte sich und setzte die Kugel herrlich ins rechte Eck (38.).

Bis zur Pause ging die Post ab, bei einer Kopfballverlängerung von Verteidger Jannik Vestergaard hätte Dortmunds Thomas Delaney fast zum 2:0 eingeköpft (41.). Weil Finnland gegen Belgien ein 0:0 hielt, war Dänemark zur Pause Dritter - und würde damit zumindest das vorzeitige Aus vermeiden.

Leipziger Poulsen nutzt Fehler zum 2:0

Auch nach dem Wechsel bestimmten die Gastgeber weiter das Geschehen. Der Leipziger Yussuf Poulsen erhöhte nach einem kapitalen Rückpass-Fehlpass von Roman Zobnin (59.) auf 2:0. Dann hatte Russland Glück, dass Schiedsrichter Clement Turpin (Frankreich) ein klares Halten von Fedor Kudrjaschow nicht mit Gelb-Rot bestrafte (65.). Und Turpin stand kurze Zeit später erneut im Mittelpunkt, als er bei einem Zweikampf von Vestergaard und Alexander Sobolev (70.) auf Elfmeter entschied. Eine sehr harte Entscheidung, Artyom Dzyuba traf.

Sturmlauf nach Belgiens Führung

Dann kam die frohe Kunde, dass Belgien gegen Außenseiter Finnland in Führung gegangen war. Dieser Treffer war wie ein mentaler Befreiungsschlag. Nun spielte praktisch nur noch Dänemark. Ein Gewaltschuss des Ex-Gladbachers Andreas Christensen bedeute die umjubelte Vorentscheidung (80.). Zwei Minuten später legte Joakim Maehle sogar noch nach. Russland ist damit ausgeschieden. Finnland muss als Gruppendritter zittern.

Stand: 21.06.2021, 22:50