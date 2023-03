Auftakt in EM-Qualifikation England besiegt Italien, Ronaldo stellt Rekord auf Stand: 23.03.2023 23:29 Uhr

Angeführt vom Rekordtorschützen Harry Kane hat England einen perfekten Start in die EM-Qualifikation hingelegt - und Cristiano Ronaldo ist jetzt internationaler Rekord-Nationalspieler.

Englands Kapitän Kane erzielte mit der One-Love-Binde am Arm beim 2:1 (2:0) in Neapel gegen Italien seinen 54. Treffer im 81. Einsatz für die Three Lions. Er stieg damit zum erfolgreichsten Torjäger der englischen Nationalmannschaft auf, zuvor hatte er sich den Spitzenplatz mit Wayne Rooney geteilt.

Kane verwandelte in der 44. Minute einen Handelfmeter, außerdem war Declan Rice (13.) erfolgreich. Für Italien traf Debütant Mateo Retegui (56.), Englands Luke Shaw musste in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz (79.).

England nahm damit mit einiger Verspätung leichte Revanche für die Niederlage im EM-Finale von Wembley 2021. Damals hatten die Italiener im Elfmeterschießen triumphiert und die Leidenszeit Englands verlängert. Seit dem Triumph bei der Heim-WM 1966 warten die Engländer auf einen großen Titel.

Portugal jetzt alleiniger internationaler Rekordnationalspieler

Cristiano Ronaldo ist seit Portugals 4:1 (1:0)-Pflichtsieg gegen Liechtenstein alleiniger internationaler Rekordnationalspieler. Der 38 Jahre alte Superstar erzielte in seinem 197. Länderspiel zwei Tore, eines per Handelfmeter (51.), eines er direktem Freistoß (63.). Zuvor hatten Bayern-Außenverteidiger Joao Cancelo (8.) und Bernardo Silva von Manchester City (47.) getroffen.

Ronaldo führte das portugiesische Team beim Debüt des neuen Trainers Roberto Martínez in Lissabon als Kapitän gegen Liechtenstein auf den Platz. Er hatte sich den Weltrekord zuvor noch mit Bader Ahmed Al-Mutawa (196 Länderspiele) aus Kuwait geteilt. Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte es in seiner Karriere auf 150 Auswahl-Einsätze gebracht.

Dänemark besiegt Finnland dank Höjlund

In Kopenhagen siegte Dänemark, das ohne Christian Eriksen angetreten war, dank eines Dreierpacks von Youngster Rasmus Höjlund mit 3:1 (1:0) gegen Finnland. Nordirland gewann beim krassen Außenseiter San Marino mit 2:0 (1:0), Bosnien-Herzegowina schlug Island klar 3:0 (2:0).