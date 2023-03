Auftakt in die EM-Qualifikation Frankreich demütigt die Niederlande, Belgien feiert Lukaku Stand: 24.03.2023 22:49 Uhr

Gut drei Monate nach der Niederlage im WM-Finale ist Frankreichs Nationalmannschaft fulminant in die EM-Qualifikation gestartet.

Der Vize-Weltmeister gewann das Topspiel gegen die Niederlande in Paris mit 4:0 (3:0) und sammelte die ersten drei Punkte auf dem Weg zur EURO 2024 in Deutschland. Es war zugleich der Start in eine neue Ära der "Équipe Tricolore": Superstar Kylian Mbappé hat das Kapitänsamt vom abgetretenen Torhüter Hugo Lloris übernommen.

Neben dem zweimal erfolgreichen Stürmer von Paris St. Germain (21./88.) trafen auch Antoine Griezmann (2.) und Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano (8.) für Frankreich. In der Nachspielzeit scheiterte Memphis Depay mit einem Handelfmeter an Frankreichs neuem Nationaltorwart Mike Maignan (90.+5).

Mbappé legt Tor von Griezmann auf

Nationaltrainer Didier Deschamps hatte sich auf der Suche nach einem neuen Kapitän für Mbappé und damit auch gegen Griezmann entschieden, dies soll zuletzt für Unstimmigkeiten gesorgt haben - am Freitag arbeiteten beide Stars aber gleich mal zusammen: Mbappé legte Griezmanns frühen Treffer auf.

Auch in den Folgeminuten kamen die Niederlande stets zu spät gegen die Franzosen, bei denen Bayern Münchens Kingsley Coman und Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani in der Startelf standen.

Bereits nach gut 20 Minuten war das Spiel entschieden. Die Gäste waren geschwächt angetreten, unter anderem fehlten Bayerns Abwehrspieler Matthijs de Ligt und Offensivstar Cody Gakpo krankheitsbedingt. Das zweite Spiel in Gruppe B gewann Griechenland in Faro gegen Gibraltar mit 3:0 (2:0).

Dreierpack von Romelu Lukakui

Bei den Belgiern glückte Domenico Tedesco als Nationaltrainer ein Start nach Maß auf dem Weg zur EURO in seiner deutschen Heimat. Mit den "Roten Teufeln" begann der 37-Jährige die Qualifikation mit einem 3:0 (1:0)-Sieg in Schweden, Stürmerstar Romelu Lukaku war mit einem Dreierpack der Matchwinner.

Tedesco, mit Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/Live-Ticker bei sportschau.de) in Köln nächster Testspielgegner der deutschen Mannschaft, beklatschte das verdiente 1:0 durch einen Kopfball von Lukaku (35.). Beim 70. Länderspieltor des Routiniers kurz nach der Pause (49.) nach Zuspiel des Berliners Dodi Lukebakio sah der frühere Schalker und Leipziger Bundesliga-Coach schon deutlich entspannter zu. Den Endstand erzielte Lukaku in der Schlussphase (82.).

König Zlatan eingewechselt - aber glücklos

Die Schweden um den Leipziger Emil Forsberg hatten auch nach der Einwechselung ihres nach Knieverletzung zurückgekehrten Altstars Zlatan Ibrahimovic 20 Minuten vor Schluss keine Chance. "König Zlatan" scheiterte kurz vor Schluss mit einer guten Kopfballgelegenheit - die Fans jubelten ihm trotzdem euphorisch zu.

Tedesco hatte nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der WM in Katar die Nachfolge von Roberto Martinez angetreten. Nach den Rücktritten der langjährigen Führungsspieler Eden Hazard und Toby Alderweireld hatte Tedesco auf den Ex-Dortmunder Axel Witsel verzichtet und einen vorsichtigen Generationenwechsel eingeläutet.

Sabitzer und Gregoritsch treffen für Österreich

Auch Ralf Rangnick machte mit Österreich beim 4:1 (2:0) gegen Aserbaidschan einen ersten Schritt zu seiner Heim-EM. Mit einem Doppelschlag brachten die Münchner Leihgabe an Manchester United, Marcel Sabitzer (28.), und der Freiburger Michael Gregoritsch (30.) in Pasching Rangnicks Team vor der Pause beruhigend in Führung.

Sabitzer (51.) und der Hoffenheimer Christoph Baumgartner (68.) erhöhten in der zweiten Hälfte. Die Österreicher empfangen am Montag Estland. Zum deutschen Trainerduell zwischen Rangnick und Tedesco kommt es in der Gruppe F am 17. Juni in Belgien.