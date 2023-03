EM-Qualifikation Pavard schießt Frankreich zum Sieg, Österreich entgeht Blamage Stand: 27.03.2023 22:45 Uhr

Dank Bayern-Profi Benjamin Pavard hat Frankreich seine Pflichtaufgabe in Irland erfüllt. Derweil retteten zwei Bundesliga-Profis Österreich gegen Estland.

Gegen den Underdog aus dem Baltikum tat sich die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick am Montag (27.03.2023) über die gesamte Spieldauer extrem schwer, konnte sich nur wenige Chancen rausspielen.

Die größte Möglichkeit vergab Michael Gregoritsch, der einen Elfmeter an die Latte schoss - der Stürmer des SC Freiburg war zuvor gefoult worden (17.). Wenig später brachte Rauno Sappinen Estland sogar in Führung (26.).

Kainz sorgt für Ausgleich gegen Lettland

Ein weiterer Bundesligaprofi leitete dann in der zweiten Halbzeit die Wende ein. Sechs Minuten nach seiner Einwechslung gelang Florian Kainz vom 1. FC Köln der österreichische Ausgleichstreffer (68.).

Kurz vor Schluss konnte sich dann auch noch Gregoritsch für seinen verschossenen Strafstoß rehabilitieren, erzielte den Siegtreffer für Österreich, das am vergangenen Freitag (24.03.2023) bereits einen überzeugenden 4:1-Erfolg gegen Aserbaidschan feierte.

Scharfschütze Pavard rettet Frankreich

Ebenfalls extrem schwer tat sich am Montag Frankreich. Bei den gewohnt defensivstarken Irländern dominierte der Vizeweltmeister zwar die Partie, die Superstars um Kylian Mbappé konnten sich aber nur äußerst selten gefährlich in Szene setzen.

Und so brauchte es einen Fehler der Iren, der den Franzosen den Sieg bescherte. Benjamin Pavard fing 25 Meter vor dem gegnerischen Strafraum einen Querpass ab, zog mit seinem starken rechten Fuß ab und knallte den Ball an die Unterkante der Latte zum entscheidenden 1:0 ins Tor (50.).

Irland mit guten Ausgleichschancen

Ungefährdet war der Sieg im Anschluss jedoch keinesfalls. Irland stürmte und kam zu guten Chancen auf den Ausgleich, doch Frankreich-Keeper Mike Maignan bewahrte sein Team mit mehreren starken Paraden vor dem ersten Punktverlust, nachdem es am Freitag mit dem 4:0 gegen die Niederlande, die am Montag erwartungsgemäß Gibraltar mit 3:0 besiegten, einen überragenden Start in die EM-Qualifkation gegeben hatte.

Auch Schweden und Polen siegen

Nach ihren Auftaktniederlagen sind auch Schweden und Polen punktemäßig in der Quali angekommen. Nach dem 1:3 in Tschechien gewann Polen dank eines Treffers von Karol Swiderski gegen Albanien und fuhr den ersten Sieg unter dem neuen Nationaltrainer Fernando Santos ein. Schweden feierte nach dem 0:3 in Belgien einen 5:0-Kantersieg gegen Aserbaidschan.